La sfida tra le Tesla e i bolidi più blasonati all'aeroporto di Forlì: le immagini

Bolidi in pista lo scorso 21 settembre, con la “Tesla Drag Race” all'aeroporto di Forlì. Ecco le immagini delle prove nella location dello scalo forlivese. Si è trattato di gare di accelerazione e distanza in stile drag race tra vetture Tesla e auto dalle grandi prestazioni come Lamborghini, Ferrari, Bugatti e McLaren. Un contest organizzato da Matteo Valenza, Youtuber e influencer di Tesla, in collaborazione con Momit, azienda leader nell’information technology che fornisce a FA srl (la società di gestione dello scalo) i servizi cloud. La giornata di gara non era aperta al pubblico, ma riservata esclusivamente ai proprietari delle vetture partecipanti.