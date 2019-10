La magia di "Alis" per Natale: dopo due anni gli acrobati più famosi del mondo tornano a Forlì

"Sarà ancora più spettacolare". Arriva al Palafiera di Forlì per tre serate (venerdì 20 e sabato 21 dicembre alle 21, e domenica 22 dicembre alle 17) la nuova versione dello show “Alis” presentato da "Le Cirque World’s Top Performers", la compagnia con i migliori artisti dal Cirque du Soleil e del Nouveau Cirque. Andato in scena in Italia e all’estero nei teatri e nelle arene, con 136 repliche in 34 settimane, ha continuato a registrare sold out e record di spettatori. La critica lo ha definito "Un fenomeno unico nel suo genere, uno show mondiale che incanta".

"Alis" viene definito "uno spettacolo di tutti, per un pubblico di ogni età", che prenderà per mano lo spettatore per portarlo alla scoperta di un inedito viaggio immaginario nelle atmosfere ispirate alla letteratura fantastica dell’800 e ad "Alice nel Paese delle Meraviglie". Quasi due ore di spettacolo senza interruzioni e senza animali. Tutti gli artisti di Le Cirque World’s Top Performers sono i massimi interpreti internazionali delle discipline più emozionanti.

Equilibristi, acrobati, giocolieri e musicisti provenienti da oltre 15 paesi, pluripremiati con prestigiosi riconoscimenti nei più importanti Festival, Ttalent televisivi ed eventi del mondo, tra i quali il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, il Festival Mondial du Cirque de Demain a Parigi, The Champions di America’s Got Talent, fino al Guinness World Records.

Direttore Artistico e Maestro di Cerimonia è Onofrio Colucci, che da “enfant prodige” del Circo Contemporaneo ha maturato una grande esperienza internazionale. Non solo ha diretto produzioni internazionali, ma è stato per anni protagonista nel Cirque du Soleil e ha ricevuto l’ambito Premio Lunas del Auditorio per il ruolo principale del celebre spettacolo Slava’s Snowshow. R101 è la Radio Ufficiale del tour di Alis. Prevendite www.alisticket.it.