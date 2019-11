Sindaci e prefetto (in stivali pitonati) cantano per la Croce Rossa, Anna Falchi madrina d'eccezione

La bellissima Anna Falchi è stata la madrina d'eccezione per il gala benefico della Croce Rossa Italiana – Comitato di Forlì, dal titolo “Dammi un La – 6° Memorial Gilberto Giorgetti”, che si è tenuto sabato sera al Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme. La serata ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni nei panni di artisti sul palco, tra cui il prefetto di Forlì Antonio Corona, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, di medici e altri professionisti che si sono esibiti in momenti di canto, musica e danza. L’eventoha sostenuto il progetto “Mettiamo le ali ai piedi” per l'acquisto di un pulmino attrezzato al trasporto disabili per i servizi della Croce Rossa. L’accoglienza è della Health Clinic Lucia Magnani e del Grand Hotel di Castrocaro, mentre il direttore artistico è Gabriele Graziani con la collaborazione di Franco Palmieri (regia) e Mattia Pizzigati (DJ Set). Diversi i primi cittadini che si sono resi disponibili a salire sul palco a scopo benefico: Francesco Tassinari (primo cittadino di Dovadola), Roberto Canali (Predappio), Claudio Milandri (Civitella), Elisa Deo (Galeata), e l’ex fascia tricolore Gabriele Zelli, cultore della storia locale. La serata è stata l’occasione per ricordare Gilberto Giorgetti, un grande ed eclettico artista locale.