Il vescovo Lino Pizzi annuncia il suo successore: applausi in Duomo e campane a festa

Originario di Fiume Veneto, 64 anni, monsignor Livio Corazza è il 77esimo vescovo della diocesi di Forlì, 73esimo della diocesi di Bertinoro e dopo l’unificazione avvenuta nel 1986 quarto vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro dopo monsignor Giovanni Proni, monsignor Vincenzo Zarri e monsignor Lino Pizzi. Restano ora da stabilire le date della consacrazione episcopale e dell’ingresso a Forlì del nuovo vescovo. Pizzi resterà in carica come amministratore della diocesi fino all’ingresso di monsignor Corazza. Poi, come già annunciato da lui stesso, tornerà a Modena, come collaboratore nella sua parrocchia d’origine a Rivara di San Felice sul Panaro.