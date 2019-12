Fanno l'impensabile: le acrobazie dei migliori artisti del mondo de 'Le Cirque' viste in anteprima per voi

C'è anche un numero in anteprima mondiale tra i 14 atti in cui è composto lo spettacolo "Alis" che 'Le Cirque world’s top performers' porta a Forlì. Lo abbiamo visto da vicino per voi. "Alis" è lo show rivelazione, unico spettacolo internazionale di quasi 2 ore senza interruzioni, con l’eccellenza circense contemporanea e che non utilizza gli animali. "Alis" s’ispira alle sognanti e surreali atmosfere della letteratura fantastica dell’800 e in particolare ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”, con un cast formato da 25 artisti che si esibiscono in numeri aerei e a terra: acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti.

