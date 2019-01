Anziana morta in casa: sospetta intossicazione da monossido di carbonio

Tragedia giovedì mattina in un'abitazione familiare in via Dei Neri, una traversa di via Campo di Marte. Un'86enne è morta presumibilmente per un'intossicazione da monossido di carbonio. A dare l'allarme al 118 è stata la figlia, che abita al piano superiore della casa. L'anziana è stata trovata priva di sensi, stesa su pavimento. Immediato l'arrivo del personale di "Romagna Soccorso", ma per la signora non c'era già più nulla da fare. Sulla morte indagano gli agenti della Squadra Mobile, che hanno effettuato i rilievi di legge insieme al personale delle Volanti. Nel mirino dei detective è finita una stufetta. Non si esclude che la morte della signora sia dovuta ad una intossicazione monossido di carbonio. Sul posto è intervenuto anche il medico legale per i primi accertamenti del caso, mentre i tecnici delle Vigili del Fuoco hanno verificato il funzionamento dell'apparato utilizzato come riscaldamento e che avrebbe rilasciato l'invisibile gas tossico.

