Forlì e le sue valli assenti dalle guide internazionali? Il Rotary crea un app per lanciare il turismo

Il Rotary "Forlì tre valli" ha finanziato la realizzazione di una app per smartphone (sia per Android che per Iphone) per guidare i turisti alla scoperta del territorio forlivese e delle sue vallate. Il nostro territorio si trova di fatto escluso dalle grandi guide internazionali, il Rotary prova in questo modo, con l'ausilio delle nuove tecnologie, ad incentivare il turismo, illustrando gli itinerari alla scoperta di quest'area di Romagna. Si tratta di percorsi a piedi, in bici, a cavallo di piccoli luoghi di ristoro , percorsi naturalistici, prelibatezze culinarie, luoghi d’arte, curiosità. A presentare l'iniziativa, alla presenza dei sindaci e degli assessori dei 13 Comuni coinvolti, è stato mercoledì sera al Grand Hotel di Castrocaro Marco Tupponi, presidente del Club Rotary Forlì Tre Valli, nella cerimonia di passaggio delle consegne dalla sua presidenza a quella di Stefano Biserni.