Arena San Domenico, la rinascita del mondo culturale: "Scommessa vinta. Iniziamo a divertirci dopo mesi tanto duri"

Prima mercoledì sera all'Arena San Domenico, che dal primo luglio fino al 19 settembre ospiterà un nutrito calendario di spettacoli che spaziano dalla messa in scena di commedie dialettali, da esecuzioni musicali di vario genere, dal jazz alla musica classica, alla presentazione di libri e manifestazioni musico-culturali. A tenere a battesimo l'Arena è stata la prima di "Forlì Musica", festival articolato in sette appuntamenti. Un concerto in prima nazionale assoluta (una co-produzione tra Arte Sella e ForlìMusica) dal titolo “Bach, Queneau, Esercizi e Variazioni”, nel quale vengono associate le Variazioni Goldberg di J. S. Bach e gli Esercizi Letterari di R. Queneau. L’appuntamento ha visto protagonisti Alessandro Quarta, Danilo Rossi, Mario Brunello e Alessio Boni.

La prima serata: la cronaca di Serena Vernia