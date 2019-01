Come agiva la banda professionale di ladri, si cercano i proprietari della refurtiva

Un'indagine “vecchio stile”, con pochi ausili tecnologici e tanto lavoro di gambe e pedinamenti, con auto in borghese. I carabinieri delle compagnie di Forlì e di Meldola sono arrivati a metterci ben venti uomini in abiti civili per monitorare per alcuni giorni gli spostamenti di una coppia di albanesi e far scattare il blitz quando ormai, dai loro movimenti, era evidente quale fosse il loro “lavoro”, vale a dire i ladri professionisti.