Presi i fratelli dello spaccio: in casa trovata "l'erba" da vendere e migliaia di euro

Due fratelli uniti non solo per il vincolo di sangue, ma anche nello spaccio. Ed entrambi hanno condiviso la stessa sorte: vale a dire l'arresto. Ha portato a questo esito un controllo dei carabinieri di Bertinoro, effettuato sabato scorso alle 5 di mattina sulla via Emilia. I militari hanno fermato una macchina con i due fratelli a bordo, entrambi residenti a Panighina, di 26 e 29 anni. Addosso ad uno di loro è stato trovato un modesto quantitativo di hashish, ma sufficiente per far scattare un'ulteriore e più approfondita perquisizione domestica, a cura del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Meldola, assieme ai militari della stazione del colle.

FRATELLI IN ARRESTO PER SPACCIO: LA NOTIZIA COMPLETA