Per rafforzare la capacità dei soggetti coinvolti di raccogliere fondi in modo autonomo, la Fondazione ha deciso di premiare alcuni progetti di fund raising, ritenuti più meritevoli, andando a raddoppiare, il denaro raccolto nelle “collette”. Già ora, col sistema del cofinanziamento, per ogni euro erogato si “mettono in moto” altri due euro che ricadono in attività per i giovani.