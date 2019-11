Pubblichiamo un video di Aurelio Angelucci, realizzato il 10 marzo 2018 dall'amico Vincenzo Bongiorno. Il noto e amato “Tugnaz”, grande esperto di dialetto, cultore del cinema, attivissimo promotore del teatro in vernacolo, è morto recentemente all'età di 84 anni. Angelucci ha calcato per circa 2.500 serate i teatri di tutta la Romagna, tenendo viva la lingua tradizionale e rendendola, come in questo video, una lingua di sentimenti.