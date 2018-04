Paura martedì sera per il conducente di una "Peugeot", che ha improvvisamente preso fuoco. Il fatto è avvenuto a Villanova lungo via Ghibellina, l'arteria che collega la via Emilia con Villafranca. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Fortunatamente per il conducente e il passeggero nessuna conseguenza fisica, ma tanto spavento.