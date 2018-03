Baby gang in azione sul bus: il video dell'aggressione ad un 17enne

La Polizia di Stato ha spiccato tre denunce per lesioni, violenza privata ed estorsione ai danni di due minorenni. L'episodio è sintomatico di un fenomeno purtroppo conosciuto, vale a dire la formazione di “gang giovanili” che spesso sfociano in atti di teppismo e bullismo nei confronti di coetanei. Questi gruppi operano anche con la forza del “branco”: almeno 4 ragazzi che pure, almeno in quelle due occasioni indagate dalla Polizia, non avrebbero “menato le mani” erano intorno, senza aiutare la vittima, ma anzi deridendola. Uno del gruppo - elemento quasi immancabile in queste vicende - filmava con un cellulare e il video, di condivisione in condivisione, stava girando per le chat di whatsapp.