La banda dello pneumatico in azione: ecco il furto fatto a Forlì

I carabinieri della Reparto Operativo provinciale, comandati dal tenente colonnello Gianluigi Cirtoli, e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Forlì, comandati dal tenente Francesco Grasso, nelle loro attività di indagine sono riusciti ad individuare ben 14 furti di questo tipo, in tutt'Italia, addebitabili ad un terzetto di napoletani finiti arrestati lunedì scorso nel capoluogo campano, uno di 39 anni e gli altri due di 43 anni, tutti soggetti già noti alle forze dell'ordine.

Nel video si vede l'arrivo dell'auto della coppia di malviventi, la ripartenza dell'auto che intanto veniva riposizionata in strada dopo che era sceso il ladro. Il ladro in pochi istanti deruba un'auto con sportelli aperti dove la vittima era intenta a cambiare la ruota e sale sull'auto già pronta ad attenderlo in strada.