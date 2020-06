Bottiglie di vetro, un coltello ed un robusto ramo: violenta lite tra giovani in strada

Lite a colpi di bastone in una strada del centro, in particolare in via Carlo Pisacane. E' qui che le volanti della Questura sono dovute intervenire per la segnalazione dei residenti che, intorno alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì, hanno sentito in strada urla e bottiglie infrangersi. Protagonisti della lite erano tre persone, di cui tre 20enni del Gambia, in regola col permesso di soggiorno, che sono finiti denunciati in quanto privi della documentazione attestante la regolarità in Italia.

