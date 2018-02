Forza Italia presenta candidati e programmi, tra tasse e immigrazione

Limitazione dell'immigrazione, semplificazione fiscale con la 'flat tax' e più flessibilità nel mercato del lavoro: sono i punti forti di Forza Italia presentati mercoledì pomeriggio assieme ai candidati locali del partito berlusconiano. Per il Forlivese Forza Italia presenta per il Parlamento i nomi di Fabrizio Ragni, capogruppo in Consiglio comunale, per il listino plurinominale al Senato, il sindaco di Tredozio Simona Vietina, invece, si candida nel collegio uninominale di Cesena alla Camera (che comprende anche le vallate forlivesi) e il cesenate Enrico Sirotti Gaudenzi per il collegio plurinominale alla Camera.