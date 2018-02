I candidati leghisti spiegano il loro programma elettorale su tasse e immigrazione

Per le sfide dirette al Partito Democratico nei collegi uninominali di Forlì il centro-destra ha scelto due volti della Lega Nord: per la Camera quello della forlivese Andrea Cintorino, giovane segretaria provinciale del Carroccio di Forlì-Cesena (per un territorio che copre Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro e il Faentino) e per il Senato quello del civico ravennate Massimiliano Alberghini, il candidato sindaco che alle ultime elezioni comunali ha portato al ballottaggio l'attuale sindaco di Ravenna Michele De Pascale (per un territorio che comprende tutta la provincia di Ravenna e la città di Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro). Ecco le loro proposte.