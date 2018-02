Elezioni, De Girolamo (M5S): "Mi batterò per un'università inclusiva"

Carlo Ugo De Girolamo, di Modigliana, docente universitario al campus di Forlì, 32 anni, esperto di diritto internazionale, è candidato in seconda posizione nel listino plurinominale del collegio "Romagna" alla Camera per il M5S. De Girolamo, senza alcun passato di attivista pentastellato alle spalle, tramite le "Parlamentarie" online e con 130 voti è in seconda posizione alle spalle della riminese Giulia Sarti. Promette il suo massimo impegno su cultura e ricerca, perché “non è vero che con la cultura e la ricerca non si mangia, anzi questa è la base dello sviluppo”. Altro suo punto forte è “il diritto allo studio e il diritto all’accesso all’università che sia inclusiva e di qualità”. De Girolamo, per la posizione in lista che ricopre, è il più “papabile” per il Parlamento del gruppo grillino di Forlì. Un salto troppo lungo data anche l’assenza di esperienze da attivista, a contatto con la popolazione in assemblee e banchetti? “Per mia natura non mi spaventa il confronto sociale, anzi quest’esperienza è benzina e adrenalina pura per questa sfida”, risponde.