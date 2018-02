Marco Di Maio: "Candidato a rappresentare molto da vicino il territorio"

Di Maio parla della sua candidatura nel collegio uninominale come una “candidatura senza protezioni o listini bloccati, il nome è stampato sulla scheda e vince chi ottiene più voti”. Spiega quindi di essere candidato non solo del Pd “che ringrazio perché si sta spendendo al pieno delle forze”, ma di una coalizione “formata dal Pd, che è il partito principale, la lista '+Europa', Insieme, e Civica Popolare”, con l'aggiunta di un “quinto alleato: gli elettori comuni che magari non si riconoscono in un partito, o nel centro-sinistra, ma vogliono scegliere una persona e si ritrovano il suo nome stampato con chiarezza sulla scheda elettorale”. Insomma, Di Maio si definisce “un candidato a rappresentare tutto il territorio”