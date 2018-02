Fisco, immigrazione e sicurezza: sono i tre cavalli di battaglia della Lega Nord. Ne parla il forlivese Jacopo Morrone, segretario della Lega Nord Romagna e capolista nel collegio plurinominale della Romagna per la Camera (collegio in cui si viene eletti su base proporzionale). Morrone spiega di aver scelto delle candidature in base alla massima vicinanza al territorio.