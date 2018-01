Rotonda della Ravegnana: da un anno e mezzo un cantiere abbandonato e pericoli

In un video postato sul gruppo su Facebook che si occupa di problematiche cittadine "Forlì. Amarla, viverla, criticarla, cambiarla", si documenta una situazione di particolare criticità per la viabilità romagnola, purtroppo tanto nota quanto ancora bloccata. La principale arteria di collegamento tra Forlì e Ravenna, la Strada Statale 67, vede ormai da un anno e mezzo un grosso cantiere in stato di abbandono, quello tra la Ravegnana e la Strada Statale Adriatica, alle porte di Ravenna: manca la segnaletica, il fondo stradale è precario, le difficoltà di inserimento nel flusso veicolare, da chi arriva da Forlì, molto difficile, tanto che spesso si formano code che superano la mezzora d'attesa. Ecco la situazione attuale nel video