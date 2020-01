"La grande bellezza della Piazza": migliaia di persone per la festa di Capodanno

Il conto alla rovescia scandito sul campanile di San Mercuriale, poi illuminato da fuochi d'artificio virtuali col videomapping. Forlì ha dato il benvenuto al 2020, tornando indietro agli anni 90 con le note degli Eiffel 65, il duo musicale composto da Maurizio Lobina (Maury) e Gianfranco Randone (Jeffrey Jey), e ammirando lo show delle luci proiettato dalla Torre Civica. Grande entusiasmo sui social per la notte che ha accolto il nuovo anno, che ha visto tra gli altri come mattatore il comico forlivese Andrea Vasumi. In tanti hanno scelto il centro storico per festeggiare il Capodanno, "Diecimila persone in Piazza Saffi", ha esclamato su Facebook il vicesindaco Daniele Mezzacapo.