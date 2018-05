Capriolo intrappolato in un'area recintata a ridosso dell'aeroporto: il salvataggio

In questo video realizzato da Claudio Gnani e postato sul gruppo Facebook "Sei di Forlì se..." viene documentato il salvataggio martedì pomeriggio di un capriolo rimasto bloccato all'interno di un'area privata e recintata a ridosso del sedime dell'aeroporto, in via Fontanelle. L'animale è entrato all'interno del recinto e lì è rimasto bloccato per alcuni giorni. La presenza di vegetazione non l'ha mai messo in pericolo di vita. Per portarlo fuori si è resa necessaria la sedazione dell'animale. Non è infrequente l'abbistamento di caprioli nell'intera zona dell'aeroporto, sia sul lato della città, in via Fontanelle, ma soprattutto su quello di Carpena e via Decio Raggi dove negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli avvistamenti.