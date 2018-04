Capriolo spaventato si aggira per il centro di Forlimpopoli - IL VIDEO

Sono giunte diverse segnalazioni a Forlitoday e sui social network circa la presenza, in pieno giorno e nel cuore del centro di Forlimpopoli, di un capriolo che si aggirava spaventato per le vie della città artusiana

Sono giunte diverse segnalazioni a Forlitoday e sui social network circa la presenza, in pieno giorno e nel cuore del centro di Forlimpopoli, di un capriolo che si aggirava spaventato per le vie della città artusiana. La povera bestiola, che probabilmente non riusciva a ritrovare la via di boschi e campi, è infatti prima stata avvistata sulla via Emilia nei pressi del circolo tennis, successivamente in via Turati e via Crocetta, tra l'altro attraversando diverse strade molto trafficate soprattutto alle 8 della mattina come, la Statale o via Diaz (il tratto urbano che collega Forlimpopoli a Meldola). Non è sicuramente una rarità vedere questi animali, di cui il nostro territorio è molto popolato, ormai a ridosso dei centri abitati: tra una foto e l'altra, la speranza è sempre quella che tutto si risolva per il meglio per lo spaventatissimo animale: diverti cittadini hanno allertato le forze dell'ordine. Il video è di Marcin, pubblicato sul gruppo "Sei di Forlimpopoli se..."