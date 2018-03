Stampa 3D e taglio laser: CavaReiLab, un'opportunità per i giovani

Iniziata con l’obiettivo di creare oggetti che possano semplificare la vita alle persone con difficoltà motorie avvalendosi della tecnologia in stampa 3D, quella del CavaReiLab è una storia fatta di sostegno diffuso da parte di tanti partner, coinvolgimento di enti e associazioni del territorio e protagonismo degli ospiti con problemi di disabilità. Ed è proprio quello che hanno testimoniato questa mattina i partner della progettazione partecipata e della campagna di crowdfunding. Appena aperto, il CavaReiLab non esita a inserire la quinta e mostrare il suo potenziale per i giovani. Il 5 aprile, proprio bella sede di CavaRei in via Bazzoli 12 a Forlì, inizierà infatti Start Lab, il primo progetto dell'Officina Digitale rivolto ai ragazzi in collaborazione con le cooperative Paolo Babini e L'Accoglienza, che permetterà agli studenti di avvicinarsi alle tecnologie della stampa 3D e della progettazione digitale.