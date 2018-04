Centauro in gravi condizioni dopo il tremendo incidente | IL VIDEO

Grave incidente nell'entroterra forlivese con un centauro 39enne in serie condizioni dopo lo schianto contro un veicolo. Il sinistro si è verificato verso le 15.30 a Rocca San Casciano, sulla via Nazionale, tra una Renault C3 e una Ducati Panigale. Dai primi accertamenti pare che il motociclista stesse procedendo in direzione di Porto quando, a circa 6 chilometri da Rocca, si è trovato di fronte la vettura che arrivava in senso opposto. La C3, secondo quanto emerso, stava svoltando a sinistra per immettersi in una strada laterale quando si è verificato l'impatto. Il centauro, che procedeva a velocità sostenuta, è stato sbalzato dalla due ruote, andata completamente distrutta, rovinando sull'asfalto dove è rimasto in stato di incoscenza.