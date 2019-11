A Forlì da una decina di anni esiste un Centro di trattamento per gli uomini maltrattanti. Nel 2019 ha 56 casi in carico. Uscire dalla spirale di violenza si può, anche per l'uomo maltrattante con l'adeguato sostegno psico-terapeutico. Emblema è il caso di un soggetto che dopo 16 anni di vessazioni alla compagna ha rimosso le sue insicurezze che erano all'origine dei maltrattamenti. Insomma, smettere di essere violenti, con l'adeguato supporto, si può.