Giro d'Italia Under 23, volata show in Piazza Saffi: l'urlo vincente è di Giovanni Lonardi

Giovanni Lonardi (Zalf Euromobil Désirée Fior) ha conquistato al termine di uno sprint combattutissimo la prima cappa del Giro d’Italia Under 23 che, dopo essere scattata da Riccione si è conclusa, al termine dei 137,7 chilometri in programma, sul traguardo di Forlì. Il veronese classe 1996 ha beffato sul traguardo il belga Thijssen grazie ad una spettacolare rimonta culminata proprio sulla linea del traguardo con un colpo di reni millimetrico. La prima frazione della corsa rosa è stata caratterizzata da una lunga fuga a cinque della quale faceva parte anche Edoardo Francesco Faresin. I fuggitivi della prima ora sono stati ripresi a poco più di due chilometri dal traguardo; lì sono entrate in azione le squadre dei velocisti con la Lotto Soudal che ha lanciato uno sprint lunghissimo che sì è concluso vittoriosamente per Lonardi.