Sedici aspiranti panificatori con le mani in pasta

Lavorare il pane e la pasta è un’arte antica, millenaria, ma quanto mai contemporanea: il comparto dell’arte bianca ha registrato in questi anni una crescita costante, trainata anche dalle attuali tendenze bio e dietetico/nutrizionali. Per rispondere alle richieste di personale qualificato delle aziende del settore, CNA Formazione Forlì-Cesena e CNA Agroalimentare Forlì-Cesena, in collaborazione con Molino Spadoni e altri partner, lanciano il corso per operatore di panificio e pastificio: 600 ore complessive, di cui 360 in aula e 240 di laboratori in azienda.