"Co - come mai", lo sfottò forlivese passa dagli stadi alla politica: è un canto dei "Fridays for future"

Il "co - come mai" dello youtuber forlivese Luca Mastrangelo, come ogni tormentone che si rispetti, ha assunto numerose declinazioni, tra cui una versione adatta ai giovani manifestanti del Fridays for Future, lo "sciopero per il clima" che sull'esempio di Greta Thunberg. Venerdì mattina in centro a Forlì i ragazzi l'hanno intonato tra i loro inni scandendolo nella versione "Co - come mai - i soldi per la gente non ci sono mai?" . Tantissimi i govani che hanno manifestato per la seconda volta su questo tema in città.

Il ritornello viene dallo youtuber forlivese Luca Mastrangelo. Il simpaticissimo volto noto del mondo del pallone, da interista sfegatato qual è, non si era fatto sfuggire l'occasione della sconfitta della Juventus contro l'Ajax per 1-2, martedì sera, per ritirare fuori un suo cavallo di battaglia e riproporlo in versione definitiva, vale a dire “Co – come mai – la Champions League tu non la vinci mai”, scimiottando l'originale di Gigi D'Agostino (L’Amor Toujours). Uno sfottò che dagli stadi è passato alle piazze e dallo sport alla politica.