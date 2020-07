"Come Forrest Gump per dare energia a mia madre": Sandro Valbonesi racconta il perchè delle sue imprese

Dallo zero sul livello del mare di Cesenatico alla punta più alta dell'Emilia Romagna, il Monte Cimone a quota 2.165. E' l'impresa che si prepara a completare sabato 25 luglio l'ironman Sandro Valbonesi. Questa iniziativa, come tutte le precedenti dell'atleta, rivestirà una finalità benefica, con l’intento di ricavare una somma di denaro destinata all’Irst Irccs di Meldola (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori) nell'ambito del progetto "Liferunner"