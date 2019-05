Elezioni comunali 2019, come si vota: il video illustrativo

Sono 11 i comuni del Forlivese che domenica 26 maggio, dalle ore 7 alle 23, andranno al voto per la scelta del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali. Anche i forlivesi si recheranno alle urne per decidere il nuovo primo cittadino che andrà a rilevare la poltrona del sindaco uscente, Davide Drei.

Il voto a Forlì

Nella città di Forlì si fronteggiano 5 candidati sindaci per un totale di 13 liste. Il sistema elettorale è diverso per i Comuni sopra i 15.000 abitanti e quelli sotto tale quota. Nel primo caso, è ammesso il voto disgiunto e se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta il 26 maggio, si torna a votare il 9 giugno per il ballottaggio. Si possono esprimere due preferenze per i candidati di lista, purché siano di un uomo e di una donna.

A Forlì si contendono lo scranno di primo cittadino 5 candidati. Il centro-sinistra, che rappresenta la forza di governo uscente candida Giorgio Calderoni, indipendente scelto dal Pd, magistrato di Consiglio di Stato in pensione. Calderoni è sostenuto da 5 liste: quella del Pd, una lista formata da Verdi e Psi ("Forlì solidale e verde"), una lista di cattolici e del mondo del volontariato ("Forlì bene comune"), una lista di giovani (Forlife) ed infine la lista personale che fa capo al candidato sindaco ("Con Giorgio Calderoni"). Il centro-destra candida Gian Luca Zattini, sindaco uscente di Meldola. Anche lui è sostenuto da 5 liste: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Popolo della Famiglia e la sua lista personale "Forlì Cambia - Zattini sindaco". Completano il quadro Daniele Vergini, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Veronica San Vicente Caponaga, candidata della lista di sinistra "L'alternativa per Forlì" e Marco Ravaioli, assessore uscente, che corre per la lista civica "Forlì SiCura".

Il voto negli altri Comuni

Non vota solo Forlì, ma anche altri dieci Comuni del territorio forlivese. I Comuni che vanno al voto sono Forlimpopoli, Meldola, Civitella di Romagna, Santa Sofia, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Portico San Benedetto, Modigliana, Tredozio. Si vota in dieci Comuni, oltre a Forlì. In tutti, anche nei più piccoli, la scelta è tra almeno due candidati. I candidati sono 3 a Forlimpopoli e Modigliana e ben 4 a Meldola. Il Movimento 5 Stelle non si presenta in nessun Comune, il centro-destra non si presenta a Santa Sofia.