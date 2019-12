Notte brava di tre giovani ubriachi: 20enne pestato e rapinato all'uscita del pub

Tre giovanissimi, tra cui una ragazza e un minorenne, sono stati denunciati in stato di libertà dagli agenti della Squadra Mobile di Forlì per aver rapinato un ragazzo forlivese di 20 anni affetto da un deficit cognitivo . Si tratta di un forlivese di 17 anni, di un ravennate di 18 e di una ragazza 19enne di origini napoletane. Il fatto risale nella notte tra martedì e mercoledì in un locale del centro di Forlì, dopo un evidente abuso di sostanze alcoliche.