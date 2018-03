Nuova mossa contro i "furbetti" sul bus: anche chi avrà l'abbonamento dovrà obliterare

Start Romagna ha presentato il progetto "Validazione Obbligatoria", nuovo step dell’articolato piano d’azione messo in campo dall’azienda (a partire dal territorio forlivese) per contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria e - più in generale - per assicurare il rispetto e la valorizzazione del servizio di trasporto pubblico locale nei tre bacini romagnoli serviti. E' prevista l'obliterazione anche per chi ha l’abbonamento. "E' un progetto sperimentale, che nasce da una norma obbligatoria regionale e nazionale, e che serve per capire anche gli spostamenti degli utenti per orientare il servizio", afferma il direttore di Start Romagna, Luciano Marchiori. "Non possiamo pensare che gli utenti regolari si sentano danneggiati dal fatto che ci siano degli evasori", ha evidenziato il sindaco Davide Drei. La sperimentazione durerà una ventina di giorni, prima di debuttare a Ravenna, Rimini e Cesena.