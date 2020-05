Coronavirus, l'addio del Corpo dei Vigili del Fuoco al pompiere morto dopo due mesi di agonia

Dolore e commozione hanno accompagnato l'ultima sirena per Lorenzo Facibeni, il vigile del fuoco di Predappio morto a 52 anni, dopo aver lottato oltre due mesi in una stanza del "Bufalini" contro il Covid-19. Un momento toccante è andato in scena mercoledì mattina davanti al comando di Forlì e al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena.