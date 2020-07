Coronavirus, Carradori: "Lo pensavamo lontano da noi. Ce lo siamo trovato sotto casa. Ci serva da lezione"

Prima uscita pubblica del nuovo direttore generale dell'Ausl Romagna Tiziano Carradori in occasione dell'iniziativa “Il futuro della sanità romagnola”, organizzata lunedì pomeriggio dalla Uil in prestito piazza Morgagni. La manifestazione è stata organizzata in base a tutte le normative Covid sul distanziamento per prevedere comunque un'ampia partecipazione. Con Carradori, sul palco anche Giuliano Zignani, segretario regionale della Uil, Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, Giorgio Martelli, direttore generale dell'Ausl Romagna e Paolo Palmarini, segretario regionale della Uil Funzione Pubblica. Introducono Enrico Imolesi, segretario della Uil di Forlì , Massimo Monti e Michele Bertaccini (Uilfpl).