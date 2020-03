Ricordo delle vittime del Coronavirus: minuto di silenzio e inno d'Italia alle 12 in punto

A mezzogiorno in punto in piazza Saffi il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, anch'egli con il fratello colpito dal virus e ricoverato in ospedale, e il vicesindaco Daniele Mezzacapo ricordato i morti a causa del Coronavirus. I Comuni hanno ammainato le bandiere a mezz’asta, con i sindaci che hanno osservato un minuto di silenzio davanti al municipio, indossando la fascia tricolore, in segno di lutto e di solidarietà. L’invito è stato rivolto dal presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, a tutti i primi cittadini d’Italia, per ricordare le vittime del coronavirus e per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari.

