Canzone per i bimbi: "Covid-19, mannaggia a te zozzone. Adesso ti contagio con la buona educazione"

Come spiegare ai più piccoli l'epidemia in corso e le buone prassi per contrastarlo? Un operatore dell'asilo nido "Tick Tack Kids" della Cooperativa Sociale Paolo Babini di Forlì ha provato a metterlo in musica. Con un video indirizzato ai bambini a casa da quasi tre settimane uno dei "dadi" dell'asilo nido ha composto una canzone e la canta per raggiungere i bambini e i genitori del nido, far sentire la propria vicinanza, e portare un po' di leggerezza e speranza in questi tempi difficili.