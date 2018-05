Da ex officina a produzione culturale: il centro si arricchisce con un nuovo spazio

L’Associazione Darcy's Garage si prefigge come scopo "la promozione di attività di carattere sociale a favore degli associati e di terzi finalizzate ad organizzare e gestire attività culturali, artistiche o creative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di utilità sociale. Promozione e supporto ad artisti emergenti; collaborazione con l’ambito dell’educazione e della scuola, per la ricerca di talenti artistici e la messa a disposizione di spazi espositivi per la promozione degli stessi; collaborazione con enti pubblici e privati per la valorizzazione del patrimonio artistico locale; ricerca di artisti e artigiani impegnati nel recupero di materiali dismessi per la sostenibilità nell’arredamento e nell’arte; ricerca e valorizzazione di spazi e infrastrutture in disuso per una valorizzazione degli stessi mediante iniziative culturali e artistiche; promozione e allestimento di mostre pittoriche, fotografiche, audiovisive, di artigianato e di tutte le forme di espressione artistica comprese performance, reading, danza e teatro; sviluppo corsi, laboratori, workshop, mirati alla formazione e all’educazione per giovani e adulti e mirati al recupero della marginalità sociale e delle pari opportunità; favorire la realizzazione di convegni, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, congressi, seminari, istituzione e gestione di libere biblioteche, proiezione di film, documentari culturali o altri supporti audiovisivi".