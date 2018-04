Ben 4.500 partecipanti in corsa per la solidarietà con la Diabetes Marathon

Un successo davvero al di là delle più rosee aspettative per la quinta edizione dell’evento che mette insieme la Romagna all’insegna della solidarietà. Diabetes Marathon è la prova vivente che non solo è possibile fare in modo che il diabete non ostacoli i sogni di una persona, ma che può diventare veicolo per realizzare qualcosa di davvero grande per tutta la collettività. Un arcobaleno di colori ha attraversato oggi le strade di Forlì, “città europea dello sport 2018”. 4.500 partecipanti con le maglie arancioni, verdi e rosse, caratteristiche di quest’edizione 2018 con disegnato il simbolico Mister One, l’omino stilizzato che rappresenta l’evento e il diabete di tipo 1, quello che colpisce i bambini.