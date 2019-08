"Disumano": Ivano Incensi completa l'impresa della 24 ore della Rocca

Dopo 24 ore in sella, alle 8 di sabato mattina, Ivano Incensi ha percorso 368 km, di cui la metà in salita, 11mila metri di dislivello positivo raggiunto scalando la Rocca da Predappio ben 46 volte (salita di 3,7 chilometri, 226 metri di dislivello e 5,9% di pendenza media), sicuramente un record. L'impresa nell'impresa è l'Everesting, che consiste nel raggiungere il dislivello dell'Everest di 8848 in bici, obiettivo pienamente raggiunto da Ivano.