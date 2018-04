Due team di studenti si sfidano in una gara di Formula Uno elettriche

Sfida in pista tra Liceo Scientifico Fulcieri Paolucci di Calboli e Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi. Gli studenti sono stati impegnati nel primo “A-prix”, una gara di F1 elettriche in scala 1:10 nell'ambito del progetto “Formula Arduino”. L'idea è nata circa un anno fa da Francesco Troianiello, 5°E, e Alessandro Riceputi, 4°A, alla quale hanno lavorato una ventina di studenti. La monoposto è stata realizzata grazie al supporto tecnico di scanner in 3D messi a disposizione dalla ditta Irighetti 4 makers di Forlì. Il progetto, selezionato da Fastweb e Miur per un crowdfunding, sarà presentato a Milano in occasione delle Olimpiadi di Robotica del 21-23 maggio. Dal punto di vista didattico i ragazzi sono stati impegnati sulle materie scientifiche e ingegneristiche, lavorando con software gratuiti adatti alle loro capacità e conoscenze.