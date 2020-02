Una gran voglia di conoscere l'Ebe, il gioiello di Forlì realizzato da Canova: eccola spiegata bene

Con la “Ebe” del Canova ha preso il via l’inedita rassegna “Un’opera al mese”, iniziativa promossa dal Comune di Forlì, voluta dall’Assessore alla Cultura Valerio Melandri e ideata dal Dirigente alla Cultura Stefano Benetti, in collaborazione con l'Associazione Amici di San Domenico, allo scopo di narrare in modi nuovi i capolavori dei nostri musei. Venerdì pomeriggio al San Domenico, con ingresso gratuito, protagonista della serata è stata la stupenda scultura realizzata dal Canova, opera che riassume in sé tutta la grandezza del patrimonio storico-artistico di Forlì.