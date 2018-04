Emozione in piazza Saffi: per il 25 aprile si ricordano i Caduti per la Libertà

Piazza Saffi ha celebrato il 73esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Alla presenza del sindaco Davide Drei, mercoledì mattina sono state deposte le corone commemorative ai lampioni dei Martiri e al Sacrario ai Caduti per la Libertà. È seguita la premiazione degli studenti vincitori dei concorsi indetti per il 25 aprile, con la consegna di un riconoscimento ai ragazzi che hanno partecipato al progetto “ProMemoria Auschwitz”. Nel pomeriggio festa al Parco Urbano "Franco Agosto", in collaborazione con AnpiComitato Provinciale Forlì-Cesena e il gruppo Giovani Anpi di Forlì, con il concerto della Banda Città di Forlì, diretto dal Maestro Roberta Fabbri, e un ricordo dell'assessore Katia Zattoni.