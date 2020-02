A Forlì fare impresa sarà più semplice? Ci saranno i "facilitatori" per far dialogare aziende e uffici

Il Comune di Forlì si affida ai facilitatori per migliorare il rapporto con il mondo delle imprese. L'amministrazione comunale, infatti, in collaborazione con Promo Pa Fondazione, lancia il progetto "Impresa facile" con l'obiettivo - spiega il sindaco Gian Luca Zattini - di diventare "la prima alleata delle aziende" e di fare di Forlì "una città attrattiva per gli investimenti, con tempi celeri e porte aperte agli imprenditori”.