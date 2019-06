A Ridracoli la Festa dell'Acqua: danze, musica, mercatino, mostre e tanto sport

Domenica si è tenuta alla Diga di Ridracoli la Festa dell'Acqua. Una domenica da trascorrere a stretto contatto con acqua e la natura. Tra le iniziative in programma, a partire dall’ingresso alla diga e all’ecomuseo, c'erano escursioni in battello e in canoa ed anche in E-bike, mentre sul coronamento della diga si è tenuto il tradizionale mercatino degli hobbisti e artigiani. L'intrattenimento danzante era a cura di Accademia 49 (Direzione Artistica Sara Tisselli), che ha realizzato nove coreografie. Tra le attrattive anche la mstra “Le macchine idrauliche di Leonardo da Vinci” e nel pomeriggio l'esibizione delle Band di Cosascuola Music Academy Music Academy (Direzione Artistica Luca Medri). Sono state infine premiate le fotografie migliori del concorso fotografico dedicato a Ridracoli, organizzato dall'associazione "Postcards, cartoline da Forlì e dintorni" e da Keatix: primo Marino Alessandrini, seconda Elisa Confortini, terzo Valerio Casadei, Premio Social Ivan Bertoni (grazie al contributo di Romagna Acque, Parco delle Foreste Casentinesi, Atlantide Cooperativa, Idro Museo dell'acqua, Seven Noleggi Fotografici).