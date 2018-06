A spasso per la Festa Artusiana: tra prelibatezze, spettacoli e divertimento

Nove giorni con i sapori, gli odori e la convivialità di Pellegrino Artusi. Fino a domenica Forlimpopoli sarà animata dalla Festa Artusiana. Stand ed oltre quaranta punti di ristorazione garantiscono pietanze da leccarsi i baffi (su 360 piatti in carta ben 122 ricette sono ispirate all’Artusi). Ma la Festa è anche momento di cibo come cultura per la mente e non solo: la kermesse prevede infatti centinaia appuntamenti, in un caleidoscopio di incontri, sapori, spettacoli e musica che riempie le piazze e i vicoli di Forlimpopoli.