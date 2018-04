Biblioteca Malatestiana vestita a festa per il 166° anno della Fondazione della Polizia. In aula magna si sono radunate tutte le autorità di Forlì e Cesena per la festa in cui sono stati premiati i poliziotti distintisi in particolari operazioni. Loretta Bignardi, questore di Forlì-Cesena, ha aperto il suo discorso con l'allarme terrorismo rivolto soprattutto al fenomeno dei "lupi solitari"

