Festa della Liberazione, Esercito e Aeronautica protagonisti: e l'aereo fa sognare i bambini

Mezzi storici e moderni delle forze armate. Il fascino della divisa. L'amore per la propria Patria e la città. Una gremita Piazza Saffi ha celebrato sabato mattina il 75esimo anniversario della Liberazione. Una festa per grandi e piccini, incuriositi nel vedere da vicino l'esibizione della Fanfara della Brigata Cavalleria "Pozzuolo del Friuli" e plotoni in uniformi storiche. A richiamare le attenzioni di tanti bambini anche il ringiovanito T6 North American da addestramento riportato a splendore grazie alle maestranze del Secondo Gruppo Manutenzione dell'Aeronautica Militare di Forlì, al comando del tenente colonnello Luca Zorzan, e di base in via Solombrini.

Speciale Festa della Liberazione